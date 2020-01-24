2020/01/24 | 20:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب حسين علي: ما لتظاهرات اليوم وما عليها أريدك تقرأ بهدوء و”للأخير” لأني انتظرت تنتهي حتى أكتب هالمنشور بعيدًا عن العواطف، وأحاول أكون منصف الى آخر حد..ما لها: – حشود “عراقية” كبيرة..سلمية..منظمة – مطالب واضحة وحقيقة ولا غبار عليها – تمثل عدد كبير من الشعب العراقي – اعلام عراقية من أول متظاهر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما لتظاهرات اليوم وما عليها.. حسين علي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما لتظاهرات اليوم وما عليها.. حسين علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).