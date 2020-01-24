2020/01/24 | 20:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت حشود كبيرة من المواطنين اليوم في منطقة الجادرية وسط بغداد بتظاهرة تجاوز عددها المليون شخص (بحسب مراقبين) وطالب هؤلاء المتظاهرون بإخراج القوات الامريكية من البلد لما اقترفته من جرائم بحق العراقيين عامة.ويقول المتظاهر محمد علي لإعلام الحشد وتابعته وكالة صدى الذي غطى التظاهرات اليوم ان “الاعمال التي قامت بها أمريكا ضد أبناء الشعب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطالب شعبية بإخراج القوات الامريكية من العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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