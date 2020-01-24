وكالة صدى الاعلام تنشر خطبة المرجعية العليا اليوم الجمعة

2020/01/24 | 20:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة صدى الاعلام ، الجمعة، نص الخطبة الثانية للمرجعية الدينية العليا التي ألقاها وكيل المرجعية السيد احمد الصافي.وفيما يلي نص الخطبة:أيّها الأخوة والأخوات نوجز لكم مواقف المرجعية الدينية من قضايا الساعة في البلد كما ورد من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف:أولاً: إنّ المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة احترام

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