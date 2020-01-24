2020/01/24 | 20:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ علي يقارن بين ثورة اكتوبر ومليونية الصدر) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ علي يقارن بين ثورة اكتوبر ومليونية الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).