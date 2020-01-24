ليفربول مرشح لتحطيم رقم مانشستر يونايتد في التتويج المبكر بـ “البريمرليغ”

2020/01/24 | 21:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم صيام نادي مانشستر يونايتد عن إحراز الدوري الإنكليزي منذ اعتزال مدربه الإسكتلندي السير اليكس فيرغسون عام 2013 ، إلا انه لا يزال يحتفظ بإنجاز قياسي في تاريخ البطولة ، […]

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