أتسائل … ما مهمة ” نيجيرفان في مؤتمر دافوس ؟

2020/01/24 | 21:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علي مزهر شعبان لينعتني من يقذف حبائل الادعاء، شوفينيه عنصريه، لم تعد هذه اللافتات تغطي الحقيقه وما خفي وراء الستار، إنها حقيقة وثوابت في ما يلعبه الاكراد من ألاعيب […]

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