2020/01/24 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

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هزتان ارضيتان تضربان محافظتي دهوك واربيل

بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة الكهرباء، الجمعة، أن تسعيرة الطاقة الكهربائية مدعومة من الحكومة بنسبة 94 في المئة لجميع الفئات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريح للوكالة الرسمية، إن" إنتاج الطاقة الكهربائية يحتاج إل

بغداد اليوم - ديالى

أصدرت محكمة جنايات ديالى، الجمعة، حكما بحق احد المدانين بتهمة تجارة المخدرات في المحافظة.

وقالت قيادة شرطة ديالى، إنه "خلال الممارسات الامنية المتواصلة لقسم شرطة مكافحة المخدرات في شرطة ديالى والتي تهدف

بغداد اليوم - ديالى

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، الجمعة 24 كانون الثاني 2020، بان مشروع استثمار حقول المنصورية متأخر منذ 4 عقود.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حقول غاز المنصورية في اقصى شرق ديالى ثروة

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