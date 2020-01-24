فرهاد علاء الدين: اليونسكو تعلن ان عدد الأميين في العراق أكثر من 15 مليون مواطن

2020/01/24 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقل رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، تقرير منظمة اليونسكو عن نسبة الأمية في العراق لعام الفين وثمانية عشر.

وقال علاء الدين، إن التقرير أشار إلى أن عدد الأميين الذين لا تزيد ا عمارهم عن خمسة عشر عاما بلغ أحد عشر مليونا وثمانمئة وستة آلاف مواطن عراقي، فيما بلغ عدد الأميين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عاما ثلاثة ملايين وثلاثمئة ألف مواطن عراقي.

وأوضح علاء الدين، ان هذا العدد هو في بلد تتجاوز ميزانيته المئة مليار دولار، مبينا ان من واجب الأحزاب التي تحكم العراق العمل على مكافحة الأمية.

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