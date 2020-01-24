2020/01/24 | 21:18 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 7 درجات يضرب شرقي تركيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
زلزال بقوة 7 درجات يضرب شرقي تركيا
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زلزال بقوة 7 درجات يضرب شرقي تركيا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 7 درجات يضرب شرقي تركيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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