2020/01/24 | 21:18 - المصدر: الغد برس

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زلزال بقوة 7 درجات يضرب شرقي تركيا

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زلزال بقوة 7 درجات يضرب شرقي تركيا

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