تحذير للعراقيين من طقس غدا السبت

2020/01/24 | 21:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، من طقس يوم غد السبت.

وقال عطية في منشور على "فيسبوك"، "الجبهة الهوائية القطبية الباردة بدأت تقترب من مدن الفرات الاوسط والجنوب هذه الليلة مصحوبة بامطار خفيفة في هذه الاماكن مع تشكل موجات غبار متصاعد خلال ساعات الليل وصباح يوم غد السبت كذلك توثر على الكويت وشمال السعودية".

وأضاف "ما تزال فرص هطول الامطار مستمرة على مدن الشمال والوسط هذه الليلة مع بعض الغزارة احيانا تشمل العاصمة بغداد وصلاح الدين، أما البصرة وميسان وذي قار فتشملها قطرات مطر متفرقة الليلة او غداً صباحا، ونهار غد تنتهي الحالة الجوية، وتصحو الاجواء تدريجياً، ولكن تبقى فرص امطار مستمرة على مناطق حدود العراق مع ايران خلال النهار".

وتوقع عطية "فرص هطول الثلوج واردة في مناطق من مدينة الانبار وتحديدا في جنوبها وكذلك القائم والرطبة، وفرص هطول الثلوج هذه الليلة على مرتفعات شرق وشمال السليمانية وشمال اربيل وشرق وشمال دهوك".

ولفت عطية "إعتبارا من فجر يوم غد السبت، موجة شديدة البرودة تبدأ بالتأثير على البلاد، مصحوبة بدرجات حرارة متدنية الى مادون الصفر في شمال البلاد وغرب الانبار" محذراً من "تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح في الايام المقبلة ودرجات حرارة حول الصفر في العاصمة بغداد ومدن الوسط وأعلى من ذلك في مدن الجنوب".

وأشار الى ان "مناطق واسعة من مدن الشمال والوسط معرضة لموجات من الضباب وانعدام الرؤية في بعض مناطقها هذه الليلة وصباح السبت".

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