عمليات البصرة توجه الجيش بتأمين الحماية للمتظاهرين

2020/01/24 | 21:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجهت قيادة عمليات البصرة، مساء اليوم الجمعة، بانتشار الجيش في المحافظة لتأمين المحيط الخارجي لمكان اعتصام المتظاهرين، وذلك بعد الاحداث الاخيرة التي سجلت خلال اليومين الماضيين، واسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إنها وجهت كذلك بمنع "دخول المندسين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الاعتصام شريطة عدم الخروج من الأماكن المخصصة لهم وعدم التظاهر في الأماكن العامة والمفتوحة والتي أدت إلى استهدافهم خلال اليومين الماضيين".وأشارت الى انها "أعلنت ولأكثر من مرة خلال اللقاء بالجان التنسيقية بعدم التظاهر خارج الأماكن المخصصة، وأن القوات الأمنية ومنذ اليوم الأول بانطلاق التظاهرات اتخذت على عاتقها حماية المتظاهرين".واستدركت بالقول "لكن عدم التزام بعض الاخوة منهم يضعنا واياهم في موضع الحرج ويعرضهم إلى استهداف مباشر من قبل الخارجين عن القانون".

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