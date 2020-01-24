صالح يشيد بدور ايطاليا في دعم العراق ومحاربة التنظيمات الارهابية

2020/01/24 | 21:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، على ضرورة احترام السيادة الوطنية وقرار مجلس النواب بشأن وجود القوات الأجنبية، معرباً في الوقت نفسه عن الشكر لمساهمة ايطاليا المهمة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان صالح "بحث خلال استقباله وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مساء اليوم الجمعة في مقر اقامته في روما، العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، وتم التأكيد على ضرورة دعم استقرار العراق، والعمل المشترك لترسيخ السلم والأمن في العراق والمنطقة".يذكر ان رئيس الجمهورية قد وصل الى ايطاليا في وقت سابق من اليوم الجمعة بعد اختتام مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي الذي اقيم في سويسرا.

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