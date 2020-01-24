حزب الله: الشعب العراقي اليوم جدد رفضه المطلق للاحتلال الأميركي

2020/01/24 | 21:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حزب الله اللبناني ان الشعب العراقي اليوم أكد مرة جديدة رفضه المطلق للاحتلال الأميركي لبلاده....

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