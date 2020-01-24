شاهد.. 4 عناصر من قوات الأمن تنهال بالضرب على “سائق تكتك” وتقوم باعتقاله

2020/01/24 | 21:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرض احد سائقي “التكتك” المشاركين في الاحتجاج على جسر محمد القاسم، للضرب بالعصي من قبل 4 عناصر من قوات مكافحة الشغب.واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، قيام 4 عناصر من قوات مكافحة الشغب بضرب سائق تكتك من المتظاهرين، ومن ثم اعتقاله وسط محاولات للهروب منهم.وعلق رئيس المجموعة المستقلة للأبحاث […]

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