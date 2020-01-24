دافوس .. مشاركة عراقية مترفة لاطائل منها سوى هدر المال والتقاط الصورة التذكارية

2020/01/24 | 21:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، عن تكاليف المشاركة في مؤتمر دافوس بسويسرا، مبينا ان العراق يدفع ٦٠ مليون دولار سنويا.وقال المصدر، إن “اشتراك العضوية في مؤتمر دافوس […]

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