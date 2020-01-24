البنتاغون يكشف طبيعة إصابات جنوده من

2020/01/24 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اليوم الجمعة، تشخيص 34 عسكريا بإصابات ف...





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