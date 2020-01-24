نزال يوجه بتامين المحيط الخارجي للمتظاهرين السلميين في البصرة

2020/01/24 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال بنزول القوات المسلحة من الجيش العراقي إلى الشارع.

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