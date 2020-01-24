الفنان “يوسف فوزي” يُعرب عن سعادته بزيارة الأب بطرس دانيال له

2020/01/24 | 21:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعرب الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عن سعادته بزيارة الفنان يوسف فوزي في منزله، اليوم، بعدما انتشر مقطع فيديو له، يتحدث عن مرضه “الشلل الرعاش”.ونشر بطرس صورًا تجمعه بالفنان يوسف فوزي، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، وعلق: “شكراً لكل من قام بزيارة الفنان القدير يوسف فوزي بمنزله للاطمئنان عليه […]

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