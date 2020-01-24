2020/01/24 | 21:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بأن شخصا لقي مصرعه واصيب اثنان اخران بحادث سير في كربلاء، فيما اشارت الى ان فرقها تدخلت.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ شخصين وانتشال جثة الثالث باستخدام اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية بعد تعرضهم لحادث سير في مركز محافظة كربلاء".

واضافت انه "تم تقديم الأسعافات الاولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج"، مشيرة الى انه " تم تسليم الجثة الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مصرع شخص واصابة اثنين بكربلاء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مصرع شخص واصابة اثنين بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).