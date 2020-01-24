هزة أرضية تضرب محافظة دهوك

2020/01/24 | 21:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بان هزة ارضية ضربت محافظة دهوك شمالي العراق.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "هزة ارضية خفيفة ضربت مركز محافظة دهوك"، مبينا أن "الهزة استمرت دقيقة كاملة متأثرة بزلزال وقع في تركيا".

واشار الى "الهزة لم تخلف خسائر بشرية او مادية تذكر".

يشار الى ان هزة أرضية ارتدادية ضربت عدة مناطق في سوريا، وفقا لما نشره تلفزيون أورينت، على وقع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا.

وقالت وسائل إعلام جنبية أن "زلزالا قوته بين 6.5 و7 درجات على مقياس رختر ضرب شرق تركيا، تبعته هزة أرضية شعر بها السكان في لبنان ومناطق في اللاذقية وحلب والموصل ودهوك واربيل ".

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