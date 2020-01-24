خلال اشهر .. 20 الف جندي امريكي الى الشرق الاوسط بسبب تهديدات ايران

2020/01/24 | 21:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/قالت وكالة أسوشيتيد برس بأن أكثر من 20 ألف جندي أمريكي توجهوا إلى الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة، وذلك على خلفية التهديدات الإيرانية المتكررة.وعلى الرغم من وعود سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعادة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم، قال القائد العسكري في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي إن الجنود الذين أرسلوا مؤخراً سيبقون لفترة محدودة.وقال ماكينزي في لقاء مع جنود بلاده: “أنتم هنا بناء على طلبنا، لست متأكداً من الفترة التي ستبقون فيها، قد تكون فترة قصيرة لكنني لا أعرف كم ستستغرق من الوقت بالضبط”.وبحسب معلومات الوكالة الأمريكية، فإن عدد الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط ارتفع في شهر أيار الماضي من نحو 60 ألف إلى 80 ألف عسكري.وكان الهجوم الصاروخي الإيراني في 8 كانون الثاني الجاري على قاعدتين عسكريتين تضمان القوات الأمريكية في العراق حافزاً للولايات المتحدة لإرسال المزيد من الجنود.وقال الجنرال فرانك ماكينزي للصحفيين حول تهديدات طهران: “إيران تشكل تهديداً حقيقياً، واعتقد أن ردنا عليها ساعد في الحد من هذا التهديد على أقل تقدير”.ووصف ماكينزي هجوم الفصائل المسلحة المقربة من إيران على السعودية العام الماضي بـ المثيرة للاستغراب، مبيناً أن تلك المجاميع لا تزال تعتبر خطراً.وأشارت أسوشيتيد برس إلى إن انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حالياً على النحو التالي: 16 ألف جندي في الكويت، 13 ألف جندي في البحرين، 13 ألف جندي في أفغانستان، 13 ألف جندي في قطر، 6 آلاف جندي في العراق، 6 آلاف جندي في الخليج العربي، 5 آلاف جندي في الإمارات، 4 آلاف جندي في البحر الأحمر، 3 آلاف جندي في الأردن، 3 آلاف جندي في السعودية، 700 جندي في سوريا، 600 جندي في عُمان.

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