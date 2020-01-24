لجنة المسابقات تعقد اجتماعًا هامًا مع أندية الدوري الممتاز غدا

2020/01/24 | 21:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن عقد لجنة المسابقات فيه اجتماعا مع ممثلي الاندية في فندق شيراتون يوم غد السبت.وقال الاتحاد في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تعقد لجنة المسابقات في الساعة الحادية عشر من صباح يوم غد السبت في فندق عشتار شيراتون اجتماعا مهما مع ممثلي أندية الدوري الممتاز بغية التوصل إلى آلية مناسبة لعودة منافسات المسابقة من جديد".واشار إلى ان "عمومية اتحاد الكرة ستعقد اجتماعا في تمام الساعة الواحدة بذات المكان الذي تمت الإشارة اليه أعلاه".

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