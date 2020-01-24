الصدر: إيها العراقيون.. قد أثلجتم قلوبنا ورفعتم رؤوسنا

2020/01/24 | 21:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرّد زعيم التيار الصدري العراقي السيد مقتدى الصدر، الجمعة قائلا" "إيها العراقيون..قد أثلجتم قلوبنا..ورفعتم رؤوسنا..وحقنتم املنا..وأغظتم عدونا..ف...

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