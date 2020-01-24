2020/01/24 | 21:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيع المئات، الجمعة، آمر اللواء 25 في الحشد الشعبي المجاهد الفريق كريم عبد الخضر الغزي (ابو جاسم الناصري) في محافظة كربلاء المقدسة.وطاف المشيعون بجثمانه الطاهر في مرقدي الإمامين الحسين واخيه العباس (عليهما السلام) قبل اقامة صلاة الجنازة على الجثمان في المرقد الشريف.وسيتم تشييع الجثمان الطاهر للمجاهد الغزي في محافظة النجف الاشرف حيث سيوارى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشييع جثمان المجاهد الفريق كريم عبد الخضر الغزي في كربلاء المقدسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشييع جثمان المجاهد الفريق كريم عبد الخضر الغزي في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشييع جثمان المجاهد الفريق كريم عبد الخضر الغزي في كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).