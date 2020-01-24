العراق: فقدان ثلاثة فرنسيين وعراقي يعلمون في منظمة كاثوليكية

2020/01/24 | 21:59 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فُقد أربعة أشخاص في محيط السفارة الفرنسية في بغداد الجمعة، يعملون في منظمة "إس أو إس كريتيان دوريان" غير الحكومية التي تساعد المسيحيين المشرقيين.



ثلاثة من المخطوفين فرنسيون والرابع عراقي، ولم تتلق المنظمة أي طلب فدية.

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