تقرير : الأرض تقترب أكثر فأكثر من “نهاية العالم”

2020/01/24 | 22:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أشار تقرير صدر في نشرية منظمة “أتوميك ساينتستس” غير الربحية، إلى أن العلماء حركوا الساعة الرمزية لنهاية العالم نحو منتصف الليل، مشيرين بأن كارثة بشرية زادت نسبة وقوعها منذ السنة الماضية.وعدل التقرير الساعة الرمزية لتعكس التهديدات التي يتسبب فيها الإنسان ويمكن أن تقوض وجوده، مثل الأسلحة النووية، وتسريع وتيرة الاحتباس الحراري.والساعة مضبوطة […]

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