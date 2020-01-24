العراق: بين تصعيد الشارع والتجاذبات السياسية

2020/01/24 | 22:09 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسبوع ضج بالأحدث من العراق حيث انتهت مهلة أعطاها المتظاهرون تبعها سقوط قتلى من المتظاهرين في بغداد وقطع طرقات مؤدية إلى الجنوب قبل أن يدعو مقتدى الصدر إلى التظاهر ضد الوجود الأمريكي، مرورا بلبنان الذي شهد ولادة حكومة بعد طول انتظار دون أن يستطيع تهدئة غضب الشارع.



وبعيدا من الشرق الأوسط مؤتمر دافوس جمع ككل عام قادة سياسيين وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وشخصيات مؤثرة أخرى.

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