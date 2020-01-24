فقدان ثلاثة فرنسيين وعراقي يعلمون في منظمة كاثوليكية

2020/01/24 | 22:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُقد أربعة أشخاص في محيط السفارة الفرنسية في بغداد الجمعة، يعملون في منظمة “إس أو إس كريتيان دوريان” غير الحكومية التي تساعد المسيحيين المشرقيين.ثلاثة من المخطوفين فرنسيون والرابع عراقي، […]

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