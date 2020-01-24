عمليات البصرة توجه بنزول الجيش إلى الشارع لفرض الأمن.

2020/01/24 | 22:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، اليوم الجمعة، بنزول الجيش إلى الشارع لتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الاعتصام.وقال […]

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