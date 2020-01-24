المتحدث باسمه: اطراف كثيرة في ’’ثورة تشرين’’ تريد جر العراق للفوضى.. الصدر تراجع ’’خطوة’’ لهذه الأسباب

2020/01/24 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، ان هناك الكثير من الأ...





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