محاولات ايزيدية مستمرة لاستمرار عملية فتح المقابر الجماعية الايزيدية

2020/01/24 | 22:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد التقى يوم أمس بالعاصمة بغداد نايف جاسم قاسم مختار قرية كوجو بالسيد كريم احمد خان رئيس فريق التحقيق الدولي عن جرائم تنظيم داعش الإرهابي وتم مناقشة عدة مواضيع اهمها ملف فتح المقابر الجماعية وتم التأكيد على ضرورة إعادة الاستمرار في فتح المقابر الجماعية المتبقية التي خلفها تنظيم داعش الارهابي وتم الكشف عنها …

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