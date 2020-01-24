واشنطن تستهدف وكالة فارس الإيرانية

2020/01/24 | 22:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت وزارة الخزانة الاميركية نطاق com لموقع وكالة انباء فارس الايرانية "farsnews.com " وذلك ضمن توسيع دائرة الحظر الظالم الذي تفرضه على جمهورية ايران...

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