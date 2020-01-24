2020/01/24 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب الأهلي دبي يفوز على الشارقة 3-2 في الجولة 13 من الدوري الإماراتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شباب الأهلي يقلب الطاولة على الشارقة ويبتعد بصدارة الدوري الإماراتي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شباب الأهلي يقلب الطاولة على الشارقة ويبتعد بصدارة الدوري الإماراتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).