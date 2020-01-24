الصين تبني مستشفى لعلاج ”كورونا“ خلال 10 أيام

2020/01/24 | 22:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت الصين شروعها في بناء مستشفى خاص لعلاج المصابين بفيروس كورونا القاتل الجديد، الذي ظهر في البلاد مؤخرًا، وأسفر عن وفاة 26 شخصًا وإصابة المئات.

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