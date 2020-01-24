الثلوج تعزل أقضية ونواحٍ في أربيل

2020/01/24 | 22:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]تسببت الثلوج الكثيفة التي هطلت على اقليم كردستان في اغلاق عدد من الطرق بين أقضية ونواح في محافظة اربيل .

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