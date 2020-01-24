سلسلة زلازل عنيفة تضرب تركيا

2020/01/24 | 22:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرضت مناطق واسعة من تركيا إلى سلسلة من الزلازل بقوة 6,9 بمقياس رختر.وقال الخبير في الانواء الجوية صادق عطية في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “سلسلة من الزلازل ضربت شرق وغرب تركيا هذه الليلة”، مبينا ان “اقواها بلغت 6.9 على مسافة 212 كم شمال شرق مدينة غازي عنتاب التركية وتم الشعور […]

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