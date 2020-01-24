2020/01/24 | 22:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ رشا عباس

تقيم دائرة الفنون العامة صباح يوم الاثنين المقبل على قاعة عشتار معرضا تشكيليا وندوة حوارية استذكارا للفنان الراحل جواد سليم صاحب أشهر جداريّة في العراق "نصب التحرير" .

من الجدير بالذكر ان الدائرة تسعى بشكل فاعل وعلى مرور العام لتنظيم ندوات ومعارض تستذكر فيها رموز الابداع وكبار الفنانين الذين اثروا بشكل كبير في الفن، لاىسيما التشكيل العراقي.

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