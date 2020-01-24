2020/01/24 | 22:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

يعرض الفيلم الروائي القصير "ذاكرة مثقلة" على قاعة معهد الفنون الجميلة للبنات نهاية شهر كانون الثاني الجاري.

تدور احداث الفيلم المستوحى من قصة حقيقية لرجل مسن يعيش في دار العجزة بسبب خذلان زوجته له التي راحت تدس له الدواء من اجل أن يفقد ذاكرته.

الفيلم الذي تبلغ مدة عرضه 15 دقيقة سيناريو واخراج دينا رامي ويجسد شخصياته خالد هادي وحسن احمد.

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