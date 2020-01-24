{الأنفاس الأخيرة}

2020/01/24 | 22:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / كاظم لازم

يشارك الفيلم العراقي الروائي القصير "الانفاس الاخيرة" في فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي والذي يقام في كندا نهاية الشهر الجاري.

تبلغ مدة عرض الفيلم 15 دقيقة وتدور حكايته عن اثنين من المقاتلين العراقيين، اللذين ينقذان طفلاً صغيراً من عصابات "داعش" الارهابية.

الفيلم سيناريو واخراج مهند السوداني ويجسد شخصيات الفيلم : ايمان حكمت وعبد الستار جبار و ياسر سلام.

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