زلزال قوي يضرب تركيا وسوريا والعراق

2020/01/24 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

ضرب زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مساء اليوم الجمعة، شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.

وفي غضون ذلك، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إنه لا توجد حاليا أنباء عن سقوط قتلى جراء الزلزال، مشيرا إلى أن الزلزال أدى حتى هذه اللحظة إلى إصابة شخصين.

بدورها، أفادت مصادر محلية، بأن هزات أرضية قوية ضربت شمال العراق، وجميع مدن شمال سوريا وبعض المناطق الأخرى في البلاد، ووصلت الارتدادات إلى العاصمة دمشق.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن هزات أرضية طالت كلا من محافظات دير الزور والحسكة وحلب وريف دمشق.

بينما أوردت وسائل إعلام محلية لبنانية، أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضا بالزلزال.

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بغداد اليوم- متابعة

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