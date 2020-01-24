زلزال بقوة 6.8 يضرب شرقي تركيا

2020/01/24 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 6.8 لمقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا وشعر فيه اهالي محافظة دهوك.

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