السيد مقتدى الصدر يثمن حشود المتظاهرين الرافضين للوجود الأجنبي

2020/01/24 | 22:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، براءته من كل سياسي يحاول تأخير عجلة التقدم بتشكيل حكومة قوية مستقلة ذات سيادة ووطنية ونزاهة وكفاءة تبعد عن العراق التدخلات الخارجية أجمع.

وثمن السيد الصدر حشود المتظاهرين الرافضين للوجود الأجنبي، معاتبا من شكك به من قبل متظاهري ساحة التحرير وباقي المحافظات، قائلا ان أصحاب القلم المأجور لأشكوهم عند رب غفار، وانني من الآن سأحاول ان لا اتدخل بشأنهم لا بالسلب ولا بالإيجاب حتى يراعوا مصير العراق.

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