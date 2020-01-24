الداخلية تعلن فتح التقديم لذوي الشهداء والجرحى لموسم الحج

2020/01/24 | 22:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية شؤون الشهداء والجرحى لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن فتح باب التقديم لموسم الحج لذوي الشهداء والجرحى التابعين للوزارة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، ان "المدير العام لشؤون الشهداء والجرحى زامل الساعدي اعلن عن فتح باب التقديم لاداء فريضة الحج لذوي الشهداء والجرحى التابعين للوزارة".

وأكد البيان ان "حصة ذوي الشهداء والجرحى لهذا العام حسب النسبة والتناسب لعدد الشهداء بالنسبة إلى باقي الوزارات وضحايا الإرهاب والحشد الشعبي".

ويكون التقديم عبر الرابط الإلكتروني هنــــــا

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