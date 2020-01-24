زلزال مدمر يضرب تركيا ويرتد على العراق

2020/01/24 | 22:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، مساء اليوم الجمعة، بأن زلزالاً بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب شرق تركيا ووصلت هزاته الارتدادية إلى العراق وسوريا.وقال المركز إن الزلزال ضرب المناطق الشرقية من تركيا على عمق 10 كيلومترات، إلا أن الهزات الارتدادية ضربت كل الولايات التركية وامتدت إلى العراق وسوريا.من جانبه، أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عدم تسجيل سوى إصابتين بشريتين وخسائر مادية.فيما اشارت وسائل اعلام محلية الى ان هزات ارتدادية ضربت محافظات دهوك وأربيل ونينوى، وكذلك مدناً سورية بضمنها العاصمة دمشق بحسب ما ذكرت وسائل اعلام سورية.وباستثناء الخسائر المادية في تركيا، لم تسجل أي خسائر في العراق وسوريا.

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