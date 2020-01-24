جمعية كاثوليكية فرنسية تعلن فقدان 4 من موظفيها في بغداد

2020/01/24 | 22:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت جمعية كاثوليكية فرنسية فقدان 4 من موظفيها هم3 فرنسيين وعراقيٌ بالقرب من محيط السفارة الفرنسية في بغداد....

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