2020/01/24 | 22:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- الحسكة اعلن البيت الايزيدي في إقليم الجزيرة مساء اليوم اخراج طفلة ايزيدية من مخيم الهول بالتعاون مع إدارة المخيم ولجنة شؤون المختطفين في البيت الإيزيدي.“ملكة سعد دخيل” طفلة من اهالي شنكال حي الشهداء وتبلغ من العمر ١١ سنة، تم اخراجها من بين عوائل افراد داعش الذين يتخذون من مخيم الهول مسكنا لهم.

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