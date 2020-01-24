اختفاء 3 فرنسيين وعراقي وسط بغداد خلال تنفيذ مهمة

2020/01/24 | 22:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرض ثلاثة فرنسيين وعراقي، يعلمون ضمن منظمة “مسيحيو الشرق”، للخطف منذ ايام، وسط بغداد.وقالت وسائل اعلام فرنسية إن “الفرنسيين الثلاثة (جوليان ديتمار – ألكسندر كودارزي – انطون بروتشون) والعراقي (طارق ماتوكا)، يعملون لصالح منظمة (مسيحيو الشرق)”، مؤكدة انه “فقد أثرهم بعد أن استقلوا سيارة أجرة في منطقة الكرادة ببغداد”.

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