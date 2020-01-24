الولايات المتحدة تقيد سفر النساء الحوامل اليها

2020/01/24 | 22:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قواعد جديدة للحد من سفر النساء الحوامل إلى الولايات المتحدة، بغرض الولادة.وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، اليوم، وتستهدف فرض قيود صارمة على ما يُعرف بـ”سياحة الولادة”.وبموجب هذه القواعد، يتعين على النساء الحوامل، اللاتي يتقدمن بطلب للحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة، أن يثبتن أن لديهن سببا محددا […]

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