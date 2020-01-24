طلعت رضوان - الهولوكوست والارتماء فى الحضن الإسرائيلى

2020/01/24 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان بالرغم من اختلافى فى الكثيرمن توجهات الإمام محمد عبده (1849- 1905) والذى شغل منصب (مفتى الديارالمصرية) ومؤلفاته العديدة فى الفقه الإسلامى، ولكنه كان ثاقب النظرعندما قال تعبيره الشهير((لعنة الله على الساسة والسياسيين وكل ما له صلة بكلمة سياسة)) وقد تذكــرتُ هذا التعبيرعندما قرأتُ عن الود الحميم بين غلاة الإسلاميين وغلاة اليهود، والذى ظهربوضوح بمناسبة الاحتفال بذكرى الهولوكوست النازى..عندما ......

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