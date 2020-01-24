2020/01/24 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_العليمى كان لينين يحض البلاشفة على الاحتفاء بالتقاليد الثورية التى ارستها ثورة 1905 رغم هزيمتها .
وينوه الى ان تغييرا حقيقيا لن يحدث الا بالنضال الثورى وحده .
والتشهير بسفالات السلطويين والليبراليين الذين يلوثون الأجواء بالأوهام الدستورية .
ان يوما واحدا من انتفاضة 1905 قد عنى ويعنى فى تاريخ النضال من اجل الحرية اكثر بمائة مرة من خطابات الخانعين الذليلة : ” ينبغى لنا ان نحرص - وليس هناك غيرنا من يحرص - عل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد العليمى - فى ذكرى 25 يناير 2011 - إستلهامات لينينية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وينوه الى ان تغييرا حقيقيا لن يحدث الا بالنضال الثورى وحده .
والتشهير بسفالات السلطويين والليبراليين الذين يلوثون الأجواء بالأوهام الدستورية .
ان يوما واحدا من انتفاضة 1905 قد عنى ويعنى فى تاريخ النضال من اجل الحرية اكثر بمائة مرة من خطابات الخانعين الذليلة : ” ينبغى لنا ان نحرص - وليس هناك غيرنا من يحرص - عل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد العليمى - فى ذكرى 25 يناير 2011 - إستلهامات لينينية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد العليمى - فى ذكرى 25 يناير 2011 - إستلهامات لينينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).