سعيد العليمى - فى ذكرى 25 يناير 2011 - إستلهامات لينينية

2020/01/24 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى كان لينين يحض البلاشفة على الاحتفاء بالتقاليد الثورية التى ارستها ثورة 1905 رغم هزيمتها .وينوه الى ان تغييرا حقيقيا لن يحدث الا بالنضال الثورى وحده .والتشهير بسفالات السلطويين والليبراليين الذين يلوثون الأجواء بالأوهام الدستورية .ان يوما واحدا من انتفاضة 1905 قد عنى ويعنى فى تاريخ النضال من اجل الحرية اكثر بمائة مرة من خطابات الخانعين الذليلة : ” ينبغى لنا ان نحرص - وليس هناك غيرنا من يحرص - عل......

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